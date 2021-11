삼성엔지니어링, 사우디 아람코 자푸라 가스처리 프로젝트 수주

[아시아경제 이선애 기자] 삼성엔지니어링은 아람코 아시아 재팬(Aramco Asia Japan K.K.)과 사우디 아람코 자푸라 가스처리 패키지1 프로젝트 계약을 체결했다고 23일 공시했다.

회사측은 “본 계약의 상세한 사항은 경영상 비밀 유지 협의에 따라 추후 재공시 진행 예정”이라고 밝혔다.

