中 정부, "펑솨이, 최근 공개행사 참석" 첫 언급

[아시아경제 이기민 기자] 중국 정부가 장가오리(75) 전 부총리에게 성폭행을 당했다고 폭로한 뒤 실종설이 났던 테니스 스타 펑솨이(36)가 공개 행사에 참석했다는 사실을 공식 확인했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 22일 정례 브리핑에서 펑솨이 관련 질문에 "이것은 외교 문제가 아니다"라고 선을 그으면서도 "당신도 그가 최근 공개 행사에 참석한 것을 봤을 것이라고 믿는다"고 말했다.

그러나 자오 대변인은 펑솨이의 안전을 묻는 거듭된 질문에 "추가로 말해줄 수 있는 소식이 없다"고 선을 그었다.

중국 외교부가 펑솨이에 대해 언급한 것은 이번이 처음이다.

펑솨이 관련 질문에 대해 그간 외교부 대변인은 "그 사건을 들어보지 못했다", "해당 부서에 질문하기를 바란다", "외교 문제가 아니다"며 언급을 피해왔다.

관영매체 환구시보의 후시진 편집인은 전날 오전 자신의 트위터에 "펑솨이가 이날 오전 베이징에서 열린 유소년 테니스 경기에 나타났다"며 관련 동영상을 올렸다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr