이스라엘 보건 고위 관계자 "언젠가 4차 접종 해야 할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 전세계에서 가장 먼저 코로나19 백신 부스터샷(추가접종)을 도입한 이스라엘 정부 고위 관계자가 4차 접종은 불가피하다는 입장을 냈다. 백신 접종으로 인한 면역력은 시간이 지날수록 떨어져 4차 접종은 불가피한 수순이라는 취지다.

22일(현지시간) 와이넷(Ynet) 등 현지 언론에 따르면 이스라엘 보건부 최고 행정책임자 나흐만 아쉬 교수는 전날 언론 브리핑에서 "백신을 통해 확보한 면역력이 시간이 지날수록 떨어지기 때문에 언젠가 4차 접종을 해야 할 것"이라며 "시간 문제일 것"이라고 말했다.

그는 또 "부스터샷을 통한 면역력이 몇 년간 지속되지 않는 만큼 때때로 백신을 맞아야 할 것"이라며 "현재로서는 부스터샷의 효능이 1년 이상 지속되기를 바랄 뿐"이라고 덧붙였다.

이스라엘은 지난해 12월 화이자에서 물량을 확보해 세계에서 가장 빠른 속도로 1~2회차 접종을 진행했다. 이후 지난 6월 위드 코로나 정책을 도입해 방역조치를 완화했다. 그러나 델타 변이가 확산해 신규 확진자가 다시 늘면서 이스라엘 정부는 지난 7월 부스터샷을 도입했다.

9월 중순까지 최대 1만1000명을 넘기도 했던 신규 확진자 수는 부스터샷 시행 이후 빠른 속도로 줄어 최근 400∼500명 수준이고 중증 환자와 사망자 수도 급격하게 감소했다.

다만 최근 본격적인 겨울철을 맞아 감염 재생산지수가 1을 넘어서면서 당국이 상황을 예의주시하고 있다.

