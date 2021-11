순천문화재단 ‘2021 끄터리 마켓’ 개최

27일, 순천부 읍성 남문터 광장에서 개최

영동1번지 프로그램 성과 공유회 및 프리마켓 선보일 예정

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화재단(이사장 허석)은 오는 27일 오전 11시께부터 오후 5시께까지 순천부 읍성 남문터 광장에서 ‘2021 끄터리 마켓’행사를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 올해 영동1번지 생활문화프로그램인 ‘만날강좌’ 강사와 수강생들이 함께 하는 자리로 ▲공연 및 체험, ▲시민 작품 전시, ▲베리굿즈 기획단 팝업스토어, ▲프리마켓 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

만날강좌는 지난 2018년부터 진행된 영동1번지 대표 프로그램으로 시민 대상 프로그램을 공모해 예술가와 시민을 만나게 하는 예술교육 프로그램이다.

현재까지 117개 강좌가 개설됐고 52명의 강사가 시민 교육을 진행했다.

베리굿즈 기획단은 지역문화진흥원의 올해 지역문화인력 배치 및 활용 프로젝트 일환으로 기획됐다.

8명의 시민이 순천을 나타내는 굿즈 기획, 디자인, 테스트 제품 제작, 판매 등 전 과정을 참여하는 프로그램으로, 팝업스토어의 굿즈 판매 수익금은 문화 소외계층에게 기부될 예정이다.

순천문화재단 관계자는 “순천시민이 직접 참여하는 다양한 프로그램이 준비되어 있으니 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 전했다.

