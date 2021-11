이제 한국인도 호주 갈 수 있다…"내달 1일부터 접종완료자 입국 허용"

[아시아경제 김수환 기자] 호주 정부가 내달 1일부터 코로나19 백신 접종을 완료한 한국인들의 입국을 허용하기로 했다.

작년 3월 코로나19 대유행에 따른 국경봉쇄 정책이 부분 완화되면서 호주 관광은 물론 현지 유학과 취업도 크게 늘어날 것으로 보인다.

22일 호주 공영 ABC 방송에 따르면, 이날 스콧 모리슨 호주 총리는 수도 캔버라에서 기자회견을 갖고 "지난 21일부터 싱가포르인들의 입국을 허용한 데 이어 12월 1일부터는 백신 접종을 완료한 한국인과 일본인의 입국을 환영할 것"이라고 밝혔다.

그는 "이들은 입국 비자, 백신 접종 그리고 자국에서 출국 전 3일이내에 코로나19 검사 음성 판정을 받았다는 증빙을 제시할 필요가 있다"고 말했다.

모리슨 총리는 또한 코로나19 백신 접종을 완료한 '합당한 비자(Eligible Visa)' 소지자들에 대해서도 별도의 허가 없이 입국을 허용할 것이라고 발표했다.

'합당한 비자'에는 기술·취업·유학·워킹홀리데이 등이 포함돼 해당 비자 소지자들의 호주 입국이 본격화할 것으로 보인다.

모리슨 총리는 "(한국에서 오는) 숙련된 노동자와 재능있는 학생들의 귀환은 우리 호주가 (코로나19) 이전으로 돌아가기 위한 과정에 있어 중대한 진전"이라고 평가했다.

카렌 앤드루스 내무장관 역시 "이러한 변화는 호주의 경제를 재개하는 과정에서 매우 중요한 것"이라며 "20만여명의 외국인들이 입국할 것으로 보인다. 최대한 많은 사람들을 들여보낼 것"이라고 강조했다.

호주 정부는 이르면 내년 초에 한국인을 비롯한 국제 학생들의 입국이 본격화될 것으로 보인다고 예상했다.

사이먼 버밍엄 상원의원은 "국제 학생들은 내년부터 바로 학교에 다닐 수 있을 것"이라며 "우리는 국제 학생들이 호주에 입국할 계획을 세우도록 적극 독려할 것"이라고 강조했다.

호주 정부는 한국인의 입국이 허용되면서 호주 경제가 더 활성화될 것이라는 기대감도 내비쳤다.

조지 프라이덴버그 호주 재무장관은 이날 스카이뉴스에 "국제 학생들과 숙련된 해외 노동자들은 우리 경제에서 핵심적인 역할을 수행한다"며 "국제 학생들의 경제적 가치는 400억호주달러(약 34조원)에 달한다"고 말했다.

한편, 모리슨 총리는 "호주의 16세 이상 백신 접종률이 85%를 넘겼다"면서 "이제 경제회복을 위한 중요한 발걸음을 앞으로 내디뎌야 한다"고 강조했다.

