신한금융투자, ‘투자플러스 가입’ 추가 이벤트 실시

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 투자플러스 서비스 개편 후 가입자가 23만명을 돌파한 기념으로 투자플러스 가입 이벤트를 시행한다고 22일 밝혔다.

투자플러스는 주식, 시황 관련 최신 정보를 제공하는 서비스로 모닝브리핑 알림, 공시 이슈 진단, 실시간 랭킹 정보를 구독해 볼 수 있다. 인공지능이 분석한 내 취향에 적합한 종목, 보유한 종목에서 발생한 공시 이슈 분석 등 나만을 위한 맞춤 서비스도 제공 중이다. 프리미엄을 가입하면, 장중코멘트·증시리뷰 알림 서비스가 추가 제공되고 전문가·알고리즘·수급분석 등을 통한 추천 종목도 제공된다.

이번 ‘투자플러스 이슈진단 서비스’ 개편을 통해 21가지의 공시정보를 신한알파 앱에서 실시간으로 확인할 수 있다. ‘투자플러스 이슈진단 서비스’는 전자공시시스템(DART)에 접속하지 않아도 신한알파 앱에서 보유종목에 대한 공시이슈를 실시간으로 확인하고, 과거 데이터를 분석하여 주주가 선제적으로 대응할 수 있는 예측형 투자정보를 제공하는 서비스다.

또한 ‘투자플러스 취향저격 서비스’는 자체 알고리즘을 통해 나의 매매 스타일, 취향에 적합한 종목을 추천하는 서비스다. 이번 개편에서는 기존 거래 취향이 유사한 투자자들의 종목을 선별하는 알고리즘을 더욱 정교화했으며, 매매 섹터 취향이 유사한 수익률 상위 고수들의 종목을 추천하는 기능은 새롭게 추가했다.

이번 ‘투자플러스 가입 이벤트’에서는 투자플러스 가입자 중 매주 4,560명을 추첨하여 아이패드 프로(1명), 갤럭시 Z플립3(1명), 1만원 주식 페이백 쿠폰(558명), 스타벅스 커피 기프티콘(4000명)을 증정한다.

‘투자플러스 가입 이벤트’는 12월 31일까지 총 7주간 진행되며 이벤트에 대한 자세한 사항은 신한알파에서 확인할 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr