레드캡렌터카, 현대차와 제주서 '아이오닉5' 구독서비스 운영

[아시아경제 박소연 기자]레드캡렌터카는 현대자동차, 현대캐피탈과 업무제휴를 맺고 모빌리티 구독 플랫폼 ‘현대 셀렉션’의 제주 서비스를 오픈한다고 22일 밝혔다.

이날부터 레드캡렌터카 제주센터에서 현대자동차의 '현대 셀렉션'과 '제네시스 스펙트럼' 구독 서비스를 편리하게 이용할 수 있게 됐다.

'현대 셀렉션 제주'는 친환경차 중심 전기차 구독 상품 위주로 운영된다. 일단위로 사용 가능한 아이오닉 5 단기 구독 상품(스페셜 팩)과 완전 자차보험·EV 충전카드 등의 고객 편의 기능을 제공하며, 향후 월 구독 상품(레귤러 팩)까지 출시 될 예정이다.

제주에서 현대 셀렉션을 이용하고자 하는 고객들은 22일부터 현대 셀렉션 모바일 앱을 통해 바로 예약이 가능하며, 신규 가입 고객의 경우 스페셜 팩 50% 할인 쿠폰을 제공받을 수 있다.

또한 내륙에서 월 구독 상품(레귤러 팩)을 구독하는 고객이 제주에서 현대 셀렉션을 이용할 경우, '지역간 구독 로밍' 서비스를 적용해 50% 할인된 금액으로 단기 구독 상품(스페셜 팩)을 이용할 수 있다.

