경찰, 3개월간 마약사범 집중단속 1956명 검거…마약사범 저연령화 심각

10명 중 7명이 10~30대

인터넷 마약류 투약·유통 32%

"청소년 마약류 차단 대책 시행"

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 국가수사본부는 8~10월 3개월간 마약류 공급 차단을 위한 집중단속을 벌여 총 1956명을 검거하고 406명을 구속했다고 22일 밝혔다. 경찰은 또 3억6000만원 상당의 범죄수익을 압수했다.

검거된 피의자 유형은 향정신성의약품(필로폰, 합성 대마류, 엑스터시 등) 사범이 14040명(72.9%)으로 가장 많았다. 이어 대마(대마초, 해시시오일 등) 사범이 417명(21.3%), 마약(양귀비, 코카인, 펜타닐 등) 사범이 135명(6.9%) 등 순이었다.

특히 연령대 중에는 10~30대가 1365명(69.7%)을 차지해 다크웹과 가상자산이 익숙한 젊은 세대로 마약류가 확산하고 있음이 확인됐다.

행위 유형별로는 투약사범이 1405명(71.8%), 판매 사범 481명(24.6%), 밀경 사범 54명(2.7%), 제조·밀수 사범 16명(0.8%) 순이었고, 전체 마약류 사범 중 인터넷을 통한 마약류 유통·투약 사범이 624명(31.9%)으로 집계됐다.

경찰은 이번 집중단속 기간 필로폰 46.7㎏, 엑스터시 8236정, 대마초 10.9㎏ 등 마약류를 압수했다. 필로폰 압수량의 경우 지난해 압수량(24.5kg)을 크게 초과한 것으로 나타났다.

경찰은 청소년들에게 마약류 노출이 심각해지고 있다고 보고 학교전담경찰관(SPO)을 중심으로 교육부·한국마약퇴치운동본부와 연계한 마약류 특별예방교육을 전개하고, 중독에 빠진 청소년들을 선도할 수 있는 제도를 마련해 진행할 계획이다.

또 갈수록 탈 국경화·지능화되는 인터넷상 마약류 유통행위에 효율적으로 대비하고 디지털 증거의 신뢰성을 높이기 위해 다음 달 정보통신 분야 전문지식을 보유한 인력 20명을 신규채용하고, 가상자산 추적 프로그램 및 각종 수사 장비를 도입할 예정이다.

경찰 관계자는 "우리 사회에 마약류 확산을 근본적으로 차단하기 위해 앞으로도 관계부처와 우범 정보 공유 및 공조수사 등 긴밀한 협력 관계를 유지해 나갈 것"이라며 "조직화·체계화되고 있는 마약류 유통조직에 대해 수사 초기부터 범죄단체조직죄 적용을 적극적으로 검토해 가중처벌을 통한 조직 와해를 도모하고, 기소 전 몰수·추징을 통해 범죄수익 창구를 원천 봉쇄할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr