삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파

[아시아경제 이민우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 3,300 등락률 +4.63% 거래량 18,360,652 전일가 71,200 2021.11.22 11:45 장중(20분지연) 관련기사 메모리·시스템 반도체에 LED까지…삼성전자, '탄소 발자국' 인증 제품군 확대삼성전자, 스마트 모니터 'M7 화이트 에디션' 국내 출시삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 8,500 등락률 +7.62% 거래량 6,171,816 전일가 111,500 2021.11.22 11:45 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스 "반도체, 나를 따르라"삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 close 등 시가총액 최상위권 반도체 기업들의 주가가 강세를 보이면서 코스피가 3000을 돌파했다. 반도체 업황이 바닥을 찍었다는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 반면 그간 상승세를 이어갔던 메타버스(확장 가상세계), 게임, 2차전지 소재 업종에서는 차익 실현 매물이 출회됐다.

22일 오전 11시20분 기준 코스피는 전거래일 대비 1.08% 오른 3003.06을 나타냈다. 2983.38로 강보합 출발 이후 상승폭을 넓혀갔다. 지난 17일 장중 3004.67까지 오른 이후 2930대까지 내려갔지만 이날 다시 3000선을 돌파한 것이다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주들의 주가가 오르면서 전체 지수를 끌어올렸다. 같은 시간 삼성전자는 5.20%, SK하이닉스는 7.62% 오른 상태다. 지난주 마이크론테크놀로지가 내년 상반기 메모리 가격 하락 부담 완화 및 서버 수요 증가 등 긍정적인 전망을 제시하면서 반도체 업황 개선 기대감이 확대된 것으로 풀이된다.

한지영 키움증권 연구원은 "지난주 마이크론테크놀러지의 7%대 급등에서 알 수 있듯이 내년도 상반기까지 업황 둔화 우려가 반도체 업종 주가에 반영되는 것이 마무리 단계에 들어서고 있다"며 "말레이시아 등 신흥국에서 차량용 반도체 생산 정상화 신호가 확대되고 있다는 점까지 고려할 때 향후 국내 대형주에 전반적인 수급 온기가 돌 것"이라고 설명했다.

같은 시간 코스닥은 전거래일보다 1.17% 떨어진 1029.75를 나타냈다. 1043.55로 강보합 출발 이후 하락세로 반전했다. 시총 상위를 차지한 2차전지 소재, 게임 관련 업종에서 그간 상승세에 따른 차익실현 매물이 출회된 영향으로 보인다. 시총 4위와 6위인 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 229,500 전일대비 18,500 등락률 -7.46% 거래량 973,718 전일가 248,000 2021.11.22 11:45 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩' close 와 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 98,500 전일대비 9,000 등락률 -8.37% 거래량 2,929,901 전일가 107,500 2021.11.22 11:45 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 close 는 각각 -7.62%, 8.47%씩 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 131,300 전일대비 3,700 등락률 -2.74% 거래량 693,882 전일가 135,000 2021.11.22 11:45 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞힘 못쓰는 코스피, 외인 6거래일만에 순매도 close (-3.56%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 533,700 전일대비 12,800 등락률 -2.34% 거래량 195,147 전일가 546,500 2021.11.22 11:45 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩' close (-3.06%) 등도 줄줄이 떨어졌다.

