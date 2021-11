'런드리고' 수선 서비스, 매월 평균 20% 이용자 증가

의류 수선 100원 프로모션

[아시아경제 김철현 기자] 의식주컴퍼니(대표 조성우)는 비대면 모바일 세탁 서비스 '런드리고'가 올해 5월부터 비대면 세탁 서비스와 함께 수선 서비스를 운영한 결과, 현재 비대면 수선 서비스는 월평균 20% 이상 이용률이 증가해 현재까지 약 2만5000벌의 수선을 완료했다고 22일 밝혔다.

특히 런드리고는 최근 일 평균 2000가구 이상의 세탁 주문을 처리 중이며 이달 들어 전체 세탁 이용자 중 8% 가량이 수선서비스를 동시에 이용하고 있는 것으로 나타났다.

이에 런드리고는 내달 3일까지 2주간 바지 기장 수선을 100원에 제공하는 프로모션을 실시한다. 청바지와 정장을 비롯한 모든 바지류가 포함되며 고객당 1벌에 한해 이용 가능하다.

조성우 의식주컴퍼니 대표는 "최근 명품 의류 직구로 인한 수선 이용이 빠르게 증가하는 추세로 이에 대비해 수선 장인을 계속 영입 중"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr