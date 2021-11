올겨울 '드라이브 스루' 여행 떠나볼까

[아시아경제 최동현 기자] 코로나19로 비대면 안전여행에 대한 관심이 사회적으로 높아지면서 D.I.T(Drive In & Thru)여행이 새로운 흐름으로 떠올랐다.

D.I.T.여행은 자동차를 타고 외부와의 접촉을 최소화하며 차박, 카크닉(자동차 피크닉), 공연 관람, 식음 등의 활동을 즐기는 '드라이브 스루' 여행이다. 한국관광공사에서도 안전여행 문화를 확산시키기 위해 국내여행 누리집 ‘대한민국 구석구석’이나 유튜브 채널을 통해 자동차여행을 도와주는 다양한 정보 제공과 홍보에 나서고 있다.

대한민국 구석구석 누리집에선 전국 각지의 자동차 여행코스 정보가 제공되고 있다. ‘4계(季) 4색(色) 기행’ 테마에서는 계절별 추천 여행코스를 알려주고 있다. 겨울철 드라이브 코스로 강원도 정선의 함백산 만항재와 충남 홍성의 천수만 해안길을 추천하고 있다. 바다를 옆에 두고 드라이브하는 ‘해안도로 드라이브’ 테마에선 경남 남해의 남면해안도로와 충남 태안의 안면도해안도로 등 총 11개의 낭만적인 코스를 소개하고 있다. 아울러 국도를 따라 달리는 코스, 섬 따라 달리는 코스, 별빛 여행이 가능한 코스 등의 다양한 정보들을 얻을 수 있다.

차박 인구가 급증하면서 각종 안전사고뿐 아니라 불법 주정차 및 쓰레기 무단투기 등이 문제가 되고 있다. 관광공사는 올바르고 안전한 자동차 여행문화 확산과 인식 개선을 위해 안전여행 가이드라인과 차박 체크리스트 등도 제공하고 있다. 차박 및 카크닉 초보자들이라면 공사 유튜브 채널에서 소개되고 있는 차박 팁이나 캠핑장 이용 수칙을 흥미롭게 감상해보는 것도 좋다. 또 전국의 등록된 캠핑장에 관한 정보를 제공하는 누리집 고캠핑도 참고해볼 만하다.

한편 관광공사는 방역체계가 전환된 11월부터 자동차여행 홍보 및 대국민 인식 개선을 위한 온라인 이벤트를 실시 중이다. 대한민국 구석구석 누리집에서 12월5일까지 실시하며, 자동차여행 실태 파악을 위한 설문조사와 함께 ‘캠핑&차박 꿀팁 영상’시청 후 퀴즈를 풀고 댓글을 다는 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 다양한 경품 기회도 잡을 수 있다.

황건혁 관광공사 국민관광전략팀장은 “위드 코로나 전환으로 그동안 억눌렸던 여행수요가 급증하고 있다"면서 "비대면 안전여행 모델로서 D.I.T.여행을 지속 홍보해 나갈 것"이라고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr