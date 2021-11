[e공시 눈에 띄네] 코스피- 19일

<19일 장 마감 후 주요 공시>

▲ 남광토건 =회사운영 자금 조달 위한 250억원 단기차입 결정

▲JW중외제약=제이더블유벌크업제일차 250억원 규모 채무인수 결정

▲이지스밸류플러스리츠=유상증자 결정

▲한국타이어앤테크놀로지=임금단체협상 관련 파업으로 생산중단

▲ 현대로템 =방위사업청과 1136억원 규모 K2전차 창정비요소개발 공급계약

▲ 엔에스쇼핑 =주식교환 방식으로 하림지주 자회사 편입

▲현대자동차= 현대차 증권 400억원 매수

▲ 두산 = 두산 건설, 큐캐피탈(016600) 컨소에 매각

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr