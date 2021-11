2021 대통령 국민과의 대화, 일상으로…"해외 치료제 40만명분 내년 2월에 들어와"

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 21일 KBS 생중계로 진행된 ‘대통령 국민과의 대화, 일상으로’에서 코로나19 먹는 치료제에 대한 질문을 받고 "우리나라가 세계에서 치료제를 세 번째로 개발한 나라라는 점을 말씀드리고 먹는 치료제에 대해서도 11개 회사가 개발 중인데 2개사는 3상 실험에 들어간 상태이다. 경과가 좋기 때문에 큰 기대 중"이라고 말했다.

문 대통령은 "우리 국산 치료제가 나오기 전에도 해외에서 지금 먹는 치료제 2종을 개발했다. 우리가 선구매 계약을 체결했다. 40만명분이 늦어도 내년 2월에는 들어올 계획이다. 그 시기를 앞당기기 위해 노력하고 있다"고 덧붙였다.

