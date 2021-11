롯데케미칼, 2021년도 세계일류상품 6종 선정

의료용 PP, 난연ABS, PC계 감수제용 폴리에틸렌글리콜 등 총 6종 선정

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼의 6개 제품이 '2021년도 세계일류상품'에 선정됐다.

세계일류상품은 기업 경쟁력 강화와 수출 품목의 다양화·고급화를 통해 미래 수출 동력을 확보하기 위해 산업통상자원부가 주관하고 KOTRA(대한무역투자진흥공사)가 운영하는 공식 인증제도로서, 글로벌 시장점유율 5위 이내인 '현재 세계일류상품'과 향후 7년 내 현재일류상품 가능성이 높은 '차세대 세계일류상품'으로 나뉜다.

롯데케미칼은 이번에 선정된 6종을 포함해 총 15종의 세계일류상품을 보유하게 되었으며, 각 제품의 우수성을 바탕으로 전 세계 각지 고객들에게 해당 제품을 공급 중에 있다.

한편 '2021년도 세계일류상품'으로 선정된 롯데케미칼 제품은 PC계 감수제용 폴리에틸렌글리콜, CPE용 베이스파우더 HDPE, 의료 포장용 PP제품, 폴리프로필렌 열접착수지, 자동차용 ASA 수지, 난연 ABS 수지 등 총 6종으로, 모두 '현재 세계일류상품'에 포함된다.

