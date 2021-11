[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 목포경찰서는 훔친 수입차를 타고 돌아다니며 상가털이를 일삼은 50대 후반 A씨를 특정범죄가중처벌법상 절도 등 혐의로 구속했다고 21일 밝혔다.

A씨는 최근 3개월 사이 심야 시간대에 목포 도심 상가 10곳에서 모두 1천만 원가량의 금품을 훔친 혐의를 받는다.

그는 번호판을 바꿔 단 수입차를 범행에 사용한 것으로 알려졌으며 수입차와 번호판 또한 훔친 것으로 조사됐다.

5천만 원 상당인 해당 수입차는 지난 8월 서울지역 전시 매장에서 시승하는 척 훔쳐 차를 몰아 목포까지 달아났다.

경찰은 A씨 여죄를 파악하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr