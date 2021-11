윤석열, 총괄선대위원장 김종인·상임선대위원장 김병준 영입… 김한길도 합류

김한길 새시대준비위원장 수락

"중도, 진보 진영 함께 갈 것"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장을 선거대책위원회 총괄선대위원장으로, 김병준 전 자유한국당 비상대책위원장을 상임선대위원장으로 영입했다고 밝혔다. 김한길 전 새정치민주연합 대표도 선대위에서 새시대준비위원회를 구성하고 위원장으로 합류하기로 했다.

윤 후보는 21일 서울 용산구에 있는 김 전 대표의 사무실에서 김 전 대표를 만난 후 기자들과 만나 "선대위에 총괄선대위원장은 김종인 전 위원장이 맡으시고, 상임선대위원장은 김병준 전 위원장과 이준석 당대표가 맡으시기로 했다"며 "공동선대위원장과 본부장들은 조만간 발표하겠다"고 말했다.

이어 김 전 대표의 합류 소식도 전했다. 윤 후보는 "김 전 대표가 새시대준비위원회를 구성해서 정권교체에 함께하시기로 했다"며 "앞으로 새시대준비위원회의 구체적인 조직과 인사 등은 김 전 대표와 긴밀히 협의를 하도록 하겠다"고 했다.

새시대준비위원회에 대해서는 "정권교체를 이뤄나가는 데 청년과 장년층 간의 일체감, 지역 간의 화합을 추진해 나가고 또 한편으로 정권교체를 열망하면서도 국민의힘과 함께하기를 아직은 주저하는 중도와 합리적 진보 측 분들이 모두 함께할 수 있는 그런 플랫폼을 마련할 것"이라고 설명했다.

김 전 대표도 "정권교체를 통해서 새 시대를 여는 데에 저도 힘을 보태겠다"며 "중도, 또는 합리적 진보로 불리는 분들과 함께 어우러져서 정권교체를 위해 기여하겠다. 국민의힘도 이제는 중원을 향해서 두려움 없이 몽골 기병처럼 진격했으면 좋겠다"고 밝혔다.

