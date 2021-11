이재명 “초등학생 3시 동시 하교제, 7시까지 돌봄 제공할 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 초등학교 3시 하교제 도입과 오후 7시까지의 돌봄 제공을 도입하겠다고 선언했다. 초등학교의 하교 시간이 유치원, 어린이집보다 빠른 데다 요일별로 제각각인 점을 고려해 오후 3시 동시 하교제 추진을 제안한 것이다.

이 후보는 21일 페이스북을 통해 "내일부터 초등학교 전면 등교가 시행되는데 벌써부터 부모님들 걱정이 이만저만이 아니실 것"이라며 "국제적 추세에 맞게 초등학교 3시 동시 하교를 추진하겠다"고 밝혔다. 그는 "우리는 이보다 빨리 하교하다 보니 정규수업 시간이 OECD 평균보다 작다"면서 "수업 시간이 늘어난 저학년을 중심으로 다른 OECD 국가처럼 지역 교육과정을 도입하겠다"고 약속했다.

그러면서 "기초학력 향상, 예술·체육, 창의적 체험 등 다양한 프로그램을 제공해 학생 맞춤형 교육을 받을 수 있도록 하겠다"고 강조했다. 학급당 학생 수 감축, 저밀학급부터 단계적 시행, 과밀학급에 대한 복합시설 건립, 교사 등 인력 충원 등 교육 여건 개선도 동시에 추진한다는 구상이다.

아울러 이 후보는 "정규수업 종료 후 오후 7시까지 양질의 돌봄(교실)을 제공할 것"이라며 교육지원청, 지방 정부와 협력해 운영하겠다고 밝혔다. 그는 "아이들이 적절한 교육과 돌봄을 받고, 부모님은 경력 단절 걱정이 없도록 학교와 지방 정부, 지역 사회와 함께 꼼꼼히 계획을 수립해 추진할 것"이라고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr