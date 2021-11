"잘 봐 언니들 콘서트다" 오늘 저녁 '스우파' 콘서트, 티빙서 생중계

[아시아경제 조슬기나 기자] 대한민국을 댄스 열풍으로 물들인 '스트릿 우먼 파이터'의 8크루가 21일 오후 7시 전국투어 콘서트 '스트릿 우먼 파이터 ON THE STAGE'를 통해 라이브 퍼포먼스에 나선다. 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 독점 생중계될 예정이다.

티빙에 따르면 이날 생중계되는 '스트릿 우먼 파이터 ON THE STAGE'는 홀리뱅, 프라우드먼, YGX, 코카N버터, 라치카, 훅, 원트 등 8크루가 150분간 열광적인 무대를 선보일 예정이다. 방송에서 보여준 레전드 퍼포먼스는 물론 콘서트만을 위한 새로운 퍼포먼스와 배틀 무대까지 준비하고 있어 팬들의 기대감을 모으고 있다.

또한 최근 스우파 무대 패러디로 많은 사랑을 받고 있는 ‘스트릿 개그우먼 파이터(스개파)’가 특별출연을 확정하며, 스개파의 화끈한 입담과 스페셜 무대도 특별한 재미를 선사할 예정이다. 스우파 우승 크루인 홀리뱅의 리더 허니제이는 지난 18일 SNS를 통해 “서울 마지막 공연을 티빙에서 독점 생중계한다고 하니 함께 즐겨주셨으면 좋겠다”고 남겼다.

티빙은 이날 오후 7시부터 실시간 스트리밍으로 '스트릿 우먼 파이터 ON THE STAGE'를 독점 생중계한다. 티빙 유료 가입자라면 누구나 시청 가능하다.

티빙 관계자는 “티빙은 OTT 특성에 맞춘 다양한 시도를 통해 이용자 만족을 얻기 위해 노력하고 있다”며, “이번 스우파 콘서트 실시간 스트리밍도 8크루의 화려한 퍼포먼스를 PC, 태블릿, 스마트 TV 등 큰 화면으로 좀 더 생생히 볼 수 있도록 준비했으니 일요일 저녁 7시 라이브 퍼포먼스를 공개 사수해달라”고 말했다.

한편, 티빙은 '유로2020', '분데스리가' 등 스포츠 중계를 위한 네트워크 최적화 작업을 통해 안정적인 생중계 시스템을 선보인 바 있다. 최근에는 스포츠 중계 뿐 아니라 ‘KCON:TACT’, '환승연애 최종화' 등 공연, 예능 장르 콘텐츠도 생중계하고 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr