호남대학교 호텔경영학과(학과장 이희승)는 지난 15일과 19일 두 차례 2학년 재학생을 대상으로 수완 노블리즈 뷰티아카데미 김지선 부원장을 초청해 전문가 특강을 실시했다고 21일 밝혔다.

코로나 19 방역수칙을 준수한 가운데 진행된 몰입형 대면 교육에서 학생들은 서비스 전문가로서의 역량개발을 위해 자신에게 어울리는 이미지메이킹 전략 수립, 용모·복장 등 어피어런스 갖추기, 본인에게 적합한 메이크업과 호텔리어 헤어스타일 등을 배웠다.

박선하 학생은 "이번 특강을 통해 서비스전문가로서 지녀야 할 기본적인 애티튜드를 익히고 나에게 어울리는 메이크업 교육을 받을 수 있어서 유익한 시간이었다"고 말했다.

