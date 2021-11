‘송파반려동물 ON세상 펫스티벌’ 온택트 방식 개최

주요 프로그램 ▲반려동물 펫티켓 슬로건 N행시 챌린지 ▲반려동물 장기자랑 콘테스트 ▲반려동물 온라인 클래스 ▲송파구 반려동물 문화지도 만들기



[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 오는 12월14일까지 ‘송파반려동물 ON세상 펫스티벌’을 온택트 방식으로 개최한다고 21일 밝혔다.

‘송파반려동물 ON세상 펫스티벌’은 다양한 체험과 교육을 통해 반려동물과 반려인, 비반려인이 서로를 이해하는 온라인 축제의 장이다.

구는 코로나19라는 특수상황이 계기가 됐지만, 단발성 행사에 그치지 않고 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 반려문화 축제가 필요하다는 구민들의 욕구를 적극 반영했다고 개최 배경을 밝혔다.

축제는 구의 독자적인 신규 온라인 플랫폼을 통해 시간과 장소 제약 없이 참여할 수 있다.

주요 프로그램은 ▲반려동물 펫티켓 슬로건 N행시 챌린지 ▲반려동물 장기자랑 콘테스트 ▲반려동물 온라인 클래스 ▲송파구 반려동물 문화지도 만들기 등이다.

‘펫티켓 슬로건 N행사’와 ‘송파 DOG&CAT 장기자랑 컨테스트’는 플랫폼을 통해 참여한 후 투표와 심사를 거쳐 상품이 제공된다.

‘반려동물 온라인 클래스’는 수료자 중 추첨을 통해 100명에게 리드줄, 인식표 등 반려용품 키트를 제공하며 이를 활용해 안내영상에 따라 만들기 체험을 할 수 있다.

이 밖에도 참가자들이 ‘송파구 반려동물 문화지도’를 함께 만들며 반려동물을 키우는데 유용한 정보 및 장소 등을 공유, 축제기간 동안 반려동물 호텔, 병원, 미용실, 반려용품샵 등에서 할인 혜택도 받을 수 있다.

구는 탄천유수지에 새롭게 조성한 ‘송파 반려견놀이터’에서 온라인 클래스로 배운 훈련법을 실천해 볼 것도 추천했다.

‘송파반려동물 ON세상 펫스티벌’ 플랫폼은 축제가 끝난 후에도 계속 운영돼 반려인들의 소통 창구 역할을 할 예정이다.

박성수 송파구청장은 “코로나19상황에 맞게 다양한 반려동물 사업을 진행해 선진 반려동물 문화를 만드는데 힘쓰고 있다.”면서 “앞으로도 구민과 반려동물이 함께 어울리는 기회를 다양하게 마련해 반려동물과 반려인, 비반려인이 서로 이해하며 행복하게 공존하는 송파를 만들어 가겠다”고 전했다.

