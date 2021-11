LG전자, 의류관리기 'LG 스타일러'에 키즈 전용 옷걸이 선봬

"어린이 옷은 물론 작은 체형 성인 의류도 편리하게 관리"

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 11,000 등락률 +8.98% 거래량 4,928,339 전일가 122,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 LG 스마트 TV로 '지포스나우' 즐긴다…전용 앱 탑재“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!삼성 TV, 3분기까지 누적 3000만대 판매 돌파…16년 연속 1위 순항 close 는 어린이 옷을 편리하게 관리하기를 원하는 고객 목소리를 반영해 업계 처음으로 의류관리기 'LG 스타일러'에 적용할 키즈 전용 옷걸이를 출시한다고 21일 밝혔다.

기존 성인 의류용 옷걸이는 어깨 길이가 길어 어린이 옷을 걸기가 어려웠다. 키즈 전용 옷걸이는 가로 30㎝, 세로 15㎝다. 기존 LG 스타일러와 함께 제공해 온 성인 의류용 옷걸이보다 크기가 작아 어린이 옷이나 작은 체형의 성인 의류도 편리하게 걸 수 있다고 회사 측은 설명했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 11,000 등락률 +8.98% 거래량 4,928,339 전일가 122,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 LG 스마트 TV로 '지포스나우' 즐긴다…전용 앱 탑재“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!삼성 TV, 3분기까지 누적 3000만대 판매 돌파…16년 연속 1위 순항 close 는 이달 말까지 스타일러를 구매한 뒤 이벤트에 신청한 모든 고객에게 키즈 전용 옷걸이 2개를 증정한다. 이후 LG전자 홈페이지나 베스트샵 매장에서 키즈 전용 옷걸이를 판매할 예정이다.

올해로 출시 10주년을 맞은 LG 스타일러는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 11,000 등락률 +8.98% 거래량 4,928,339 전일가 122,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 LG 스마트 TV로 '지포스나우' 즐긴다…전용 앱 탑재“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!삼성 TV, 3분기까지 누적 3000만대 판매 돌파…16년 연속 1위 순항 close 가 생활가전 기술을 집약해 2011년 세계 최초로 출시한 신개념 의류관리기다. 스타일러의 기본 코스 외에도 고객의 다양한 라이프 스타일 변화에 맞춰 '다운로드코스'를 지속해서 늘렸다. 2014년부터 적용된 다운로드 코스는 ▲눈·비 건조 ▲모피 가죽 등 9개의 코스를 시작으로 ▲아기옷 살균 ▲정장·교복 살균 ▲두꺼운 패딩 건조 ▲외투 데우기 ▲드레스 셔츠 건조 등을 포함해 현재 20여개 코스로 늘었다. 고객은 스타일러를 스마트홈 플랫폼 LG 씽큐 애플리케이션과 연동한 뒤 원하는 코스를 내려받아 사용하면 된다.

또 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 11,000 등락률 +8.98% 거래량 4,928,339 전일가 122,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 LG 스마트 TV로 '지포스나우' 즐긴다…전용 앱 탑재“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!삼성 TV, 3분기까지 누적 3000만대 판매 돌파…16년 연속 1위 순항 close 는 ▲크기를 줄여 설치 편의성을 높인 스타일러 슬림(2015년) ▲바지를 포함해 최대 6벌까지 관리할 수 있는 스타일러 플러스(2017년) ▲도어 전면을 거울처럼 사용하는 스타일러 블랙에디션(2018년) ▲새롭게 추가된 바지 필름과 업그레이드된 무빙행어 플러스로 의류를 더 꼼꼼하게 관리해주는 스타일러 블랙에디션2(2020년) ▲공간 인테리어 가전인 스타일러 오브제컬렉션(2020년) 등 고객의 목소리가 반영된 다양한 모델을 내놨다.

백승태 LG전자 H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장(부사장)은 "보다 많은 고객이 LG 스타일러를 더욱 편리하게 사용하고 차별화된 가치를 경험할 수 있도록 고객 니즈를 제품에 적극 반영할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr