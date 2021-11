동작협치 전문 소식지 '동작 어울소리' 창간호 발간

17일 협치 전문 소식지 '동작 어울소리' 창간호 발간 웹진과 책자로 제작·배부...내년부터 시행될 동작협치 세부사업과 주민의 목소리로 듣는 의제실행사업 이야기 등 담겨

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)는 ‘동작협치’ 사업 이해를 돕고, 지역사회 혁신계획의 주민 공감대를 형성하기 위해 협치 전문 소식지 ‘동작 어울소리’ 창간호를 발행했다.

협치는 기존의 정부 정책과 시장 원리만으로는 해결이 어려운 지역의 각종 문제를 사회 구성원들이 함께 지혜와 의지를 모아 정책을 결정하고 실행하는 제3의 사회적 문제해결 방식이다.

동작협치는 2017년 협치 추진 민·관 T/F팀 구성을 시작으로 2018년 ▲조례제정 ▲전담팀 구성 ▲협의회 발족 등 제도적 정비를 거쳐 올 7월경 미래비전 등이 담긴 ‘지역사회 혁신계획’을 수립, 이를 토대로 내년부터 6개 세부 사업의 본격 시행을 앞두고 있다.

6개 세부 사업은 ▲취약계층 어르신 돌봄 복지 ▲마을형 공유오피스 운영 ▲온라인 평생학습 생태계 조성 ▲놀담돌담 마을학교 ▲기후위기 극복을 위한 기후변화 대응 ▲전통시장 활성화 프로젝트 등이다.

구는 ‘동작 어울소리’를 통해 동작협치의 그 간 발자취와 주요 세부사업 등을 소개, 주민들과 소통하는 공간으로 만들 예정이다.

이번 창간호는 ▲협치로의 초대 ▲동작은 협치 중 ▲2021년 동작협치 이야기 ▲협치 실행사업, 그곳에 가다 ▲함께 협치 등의 내용을 수록, 총 12페이지로 웹진과 책자 형태로 제작·배부됐다.

특히, ▲협치 실행사업, 그곳에 가다 ▲함께 협치 코너는 동작협치 사업에 참여한 주민들이 직접 기획·취재·기사작성까지 담당해 협치에 대한 진솔한 생각을 들어볼 수 있다.

‘동작 어울소리’는 ▲동작구청 홈페이지(웹진) ▲구청 ▲주민센터에서 만나볼 수 있으며, 내년부터는 반기별로 제작할 계획이다.

김현호 기획조정과장은 “협치는 주민의 참여로 이루어지는 사업으로 ‘동작 어울소리’ 창간을 계기로 많은 분들이 함께하시길 바란다”며 “세부사업의 성공적 추진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr