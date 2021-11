“실시간 교통상황 모니터링” LG유플러스, 지능형 인프라 라이다 센서 실증 돌입

서울로보틱스와 LiDAR 기반 도로상황 인지기술 실증 진행키로…C-ITS 역량 확보

상시 도로변화 탐지가 필요한 교차로 상황을 다이나믹맵에 담아 안전한 주행 지원

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 서울로보틱스와 함께 ‘지능형 인프라 라이다(LiDAR) 인식기술’ 실증에 돌입한다고 21일 밝혔다.

지능형 인프라 LiDAR 인식기술은 주로 자율주행차량에 탑재되는 LiDAR 센서를 교차로 등 도로 인프라에 구축해 차량·이륜차·보행자 등 도로 위 객체들을 정확하게 인지하는 기술이다. 교통상황을 살피기 위해 대량의 설치가 필요한 CCTV와는 달리 센서 1대만으로도 24시간 내내 도로 상황을 감지할 수 있다. 카메라와 달리 형상만 인식하기 때문에 프라이버시 침해 우려도 없다.

서울로보틱스는 LiDAR 데이터 분석 소프트웨어 원천기술을 가진 스타트업이다. 반경 100m 안의 객체를 4cm의 오차 내로 감지하는 LiDAR 데이터 분석 기술력을 가졌다.

두 회사는 이달부터 서울 강서구 마곡지구 LG유플러스 사옥 앞 교차로에 LiDAR를 설치하고 기술실증에 돌입한다. LG유플러스는 이 실증사업에서 얻어진 데이터와 노하우를 확보한 뒤 5G 통신 기반으로 클라우드 및 MEC(Multi-access Edge Computing)에 LiDAR 데이터 분석 솔루션을 탑재할 예정이다.

LG유플러스는 2019년 에이스랩(ACELAB)과 세계 최초 5G 자율주행 실증, 지난해 5G 자율주차 실증 성공 등의 경험을 토대로 향후 지능형 인프라 LiDAR 인식기술을 통해 차별화된 C-ITS 역량을 갖출 것으로 기대하고 있다.

주영준 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,850 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 706,283 전일가 13,850 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, '네트워크 장애 대응' 클라우드 백본 실증[클릭 e종목] "KT, 연초까지 4만원 돌파 전망"[클릭 e종목]통신주, 내년에 계단식 상승합니다…비중 확대 close 차세대기술랩장는 “LiDAR는 교통정보 수집에 높은 성능을 발휘함은 물론 개인정보침해 우려도 불식시킬 수 있는 중요한 교통인프라로 자리잡을 것”이라며 “국내 최대 규모인 강릉 ITS 기반구축사업에 이어 다가올 C-ITS 사업 전개과정에서도 차별화된 기술력을 선보일 수 있도록 기술개발에 박차를 가하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr