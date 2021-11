서울 신규 확진 1377명…요일별 최다기록 이어져

[아시아경제 김유리 기자] 19일 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 1377명으로 집계됐다고 중앙방역대책본부가 20일 밝혔다. 누적 확진자 수는 13만9154명이다.

금요일 기준 역대 최다 규모다. 종전 최다 기록이었던 1주일 전(12일) 1005명보다 372명이 많은 수치다. 하루 전(18일) 1401명보다는 24명 줄었다.

신규 확진자 중 국내 감염은 1372명, 해외 유입은 5명이다. 서울의 하루 확진자 수는 9월24일 1221명을 기록한 후 지난달 18일 298명까지 내려갔다가 이달 2일 1004명으로 다시 치솟았다. 이후 600명대에서 1000명대 초반을 기록하다 16일 1436명으로 급증, 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 약 2주 만에 역대 최다 기록을 다시 썼다.

이어 18일까지 사흘 연속 1400명대를 기록하다 19일 소폭 감소했으나 8일째 요일별 최다 기록 행진을 이어가고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr