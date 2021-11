[부고]박영철(한국공인회계사회 홍보팀장)씨 부친상

[아시아경제 이광호 기자]▲박준웅(전 군산대학교 교수)씨 별세, 박영철(한국공인회계사회 홍보팀장)·박성준(YM건설 상무)·박인철(서울교통공사 기관사)·박은영씨 부친상, 김성일(LS엠트론 담당)씨 장인상 = 서울대병원 장례식장 6호실, 발인 21일 오전 7시.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr