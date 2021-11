[아시아경제 임춘한 기자] 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 19일 전남 나주에 있는 육용오리 농장에서 H5형 고병원성 AI가 확인됐다고 밝혔다.

올가을 들어 가금류에서 발생한 다섯 번째 고병원성 AI 확진 사례이자 나주에서 나온 두 번째 사례다.

이 농장은 앞서 지난 13일 고병원성 AI가 검출된 나주 육용오리 농장의 반경 3㎞ 이내에 있는 곳으로, 오리 약 3만1천마리를 사육해 왔다.

중수본은 현재 이곳에 대해 예방적 살처분, 출입 통제, 집중 소독 등 강화된 방역 조처를 실시하고 있다.

