함양군 농업인 3명 '제26회 농업인의 날' 장관 표창 수상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 19일 창원컨벤션센터에서 개최된 제26회 농업인의 날 행사에서 함양군 농업인 3명이 농림축산식품부 장관 표창을 받았다고 밝혔다.

농업인의 날은 WTO 출범에 따른 시장개방 등 어려움을 겪고 있는 농업인의 사기진작을 위해 지난 1996년 11월 11일부터 제정, 올해 26회에 이르고 있다.

이날 행사는 코로나19, 자연재해, ASF 등의 농가 피해로 농업계의 어려운 여건과 상황을 고려해 규모를 축소해 시상식 중심으로 진행했다.

시상식에서 함양지역 이진국(수동면)·온원석(안의면)·박연옥(병곡면) 등 3명은 농업농촌 발전에 헌신적으로 기여한 공을 인정받아 장관 표창을 수상했다.

서춘수 함양군수는 "영예로운 상을 받은 수상자들에게 축하드린다"며 "군은 군정 목표인 성장농업을 위해 지속적인 지원과 관심을 아끼지 않을 것이다"고 말했다.

