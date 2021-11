교육부, 목포해양대학교 제8대 총장 한원희 교수 임명

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립 목포해양대학교 제8대 총장으로 한원희 교수(52세·기관시스템공학부)가 임명됐다.

19일 목포해양대학에 따르면 한원희 신임 총장은 지난 7월 8일 실시된 총장 선거에서 1위로 선출돼 교육부에 총장 1순위 후보로 추천됐다.

교육부는 검증 과정을 거쳐 이날 한 총장을 최종 임명했다. 임기는 2021년 11월 19일부터 2025년 11월18일까지 4년이다.

한원희 총장은 전남 출신으로 목포 홍일고등학교, 한국해양대학교 기관시스템공학부 졸업, 목포해양대학교 석사, 한국해양대학교 박사를 거쳐 2002년 목포해양대학교에 부임했다.

대학평의원회 의장, 교수평의회 의장, 기획처장 등을 맡아 대학 발전에 이바지했으며, 해양환경안전학회 부회장, 한국마린엔지니어링학회 부회장, 한국해양비지니스학회 부회장을 역임했다.

한원희 총장은 “우리나라 해양 강국 부흥을 위해 해야 전문 인재 양성을 위해 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

