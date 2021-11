[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 18일 낮 12시 14분께 경남 통영시 추도 남서방 3.7㎞ 해상에서 7.93t급 통발어선과 919t급 석유제품운반선이 충돌했다.

이 사고로 통발어선 뱃머리가 부서지고 창고에 3∼5㎝ 크기 구멍이 뚫려 바닷물이 새어 들어왔다. 통발어선에는 선원 2명이 타고 있었으나 다행히 큰 부상은 없었다.

석유제품운반선을 타고 있던 7명 역시 건강 상태에 이상이 없는 것으로 알려졌다.

해경은 항해하던 석유제품운반선이 조업을 준비하던 통발어선을 보지 못해 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

