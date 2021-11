[아시아경제 구은모 기자] 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 3,805 전일대비 225 등락률 +6.28% 거래량 2,045,181 전일가 3,580 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 "입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 타법인증권취득자금 등 약 300억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다.

주당 3천220원에 신주 931만6771주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 주식회사 버킷스튜디오(최대주주, 931만6771주)다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr