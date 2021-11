전남소방, 화목보일러 사용 각별한 주의 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 겨울철을 맞아 화목보일러 사용에 대해 각별한 주의를 당부했다.

18일 전남소방에 따르면 최근 3년(2018년~2020년)간 도내 겨울철(11월~2월) 난방기기 관련 화재 136건 중 화목보일러 47건, 전기장판 23건, 전기히터 18건, 가정용 보일러 15건, 기타 33건으로 화목보일러로 인한 화재가 35%로 가장 많은 것으로 나타났다.

화목보일러 47건 중 부주의가 38건(80%)으로 대부분을 차지했고, 기계적 요인 8건(17%), 원인 미상 1건(3%) 순이었다. 부주의 세부 요인으로는 가연물 근접방치가 23건, 불씨·불꽃·화원방치가 10건 순으로 발생했다.

화목보일러는 난방비 절약을 위해 농어촌 지역을 중심으로 널리 사용되고 있다.

경제적인 이유로 앞으로도 사용빈도가 계속 증가할 것으로 예상되지만 보일러 주변에 많은 땔감을 쌓아놓고 사용하면 꺼지지 않은 불티가 날려 화재로 이어질 수 있다.

화목보일러 화재 예방수칙으로는 ▲나무 등 연료는 보일러와 2m 이상 거리 두기 ▲지정된 연료를 사용하고 한꺼번에 많이 넣지 않기 ▲연료를 넣은 후 투입구 닫기 ▲보일러 주변에 소화기 비치하기 ▲연통 주변에 가연물 놓지 않기 ▲3개월에 1회 연통 청소하기 등이다.

마재윤 소방본부장은 “화목보일러 사용 시 보일러와 인접한 위치에 목재 등 가연성 물품을 적재하지 말고, 주기적으로 점검 및 청소해야 한다”며 “주변에 소화기를 비치해 화재에 대비해 달라”고 말했다.

