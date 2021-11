'도이치모터스 주가조작' 권오수 회장, 건강문제 이유로 檢조사 불응

[아시아경제 김형민 기자] 주가조작 혐의를 받는 권오수 도이치모터스 회장이 건강 문제를 이유로 구속 후 첫 검찰 조사에 나가지 않았다.

18일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패·강력 수사2부(부장검사 조주연)는 이날 오후 서울구치소에 수감 중인 권 회장에게 출정 조사를 통보했다. 권 회장 측은 '몸이 좋지 않다'며 검찰에 불출석 사유서를 제출한 것으로 전해졌다.

권 회장은 2009∼2012년 도이치모터스 최대 주주이자 대표이사로 일하며 회사 내부 정보를 유출하고 외부 세력을 '선수'로 동원하는 등 방식으로 주식 1599만여주(636억원 상당)를 불법 매수해 주가를 조작한 혐의를 받는다.

권 회장의 사건은 윤석열 국민의힘 대선후보의 아내 김건희씨가 연루돼 있는 것으로 알려져 관심을 받고 있다. 검찰은 김씨가 주가조작 과정에서 '전주' 역할을 하는 등 직접 개입했는지 여부를 수사하고 있다.

김씨는 2010년 1월~5월 도이치모터스 주가조작에 '선수' 역할을 했던 이모(구속)씨에게 10억원이 든 신한증권 주식계좌를 맡겼던 것으로도 알려졌다.

또한 검찰은 수사 과정에서 권 회장 일가의 횡령·배임 정황을 확인하고 지난달 권 회장 아내인 안모씨 회사 사무실과 자택 등을 압수수색했다.

