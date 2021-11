공간은 넓고 속도는 ‘팍팍’ … 고신대병원, ‘시그나 아케텍트’ MRI 도입

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 고신대병원이 대대적으로 장비를 업그레이드했다.

고신대 복음병원은 지난 18일 GE사 최신 기종 자기공명영상 장비(MRI) 시그나 아키텍트 3.0 프리미엄의 오픈식을 가졌다.

병원 측은 영상의학 장비를 도입해 검사 대기시간 단축과 진단 환경을 개선했다.

시그나 아키텍트는 기존 장비보다 30% 넓은 구경으로 기존 좁은 공간에서 검사 시 폐쇄 공포를 느꼈던 환자나 체구가 큰 환자에게 편안한 검사 환경을 제공한다. 장비는 사일런트 스캔 기능으로 불편함을 유발했던 장비 소음을 줄였다.

16채널의 유연 코일(Flexible Coil)과 자동 내비게이터(Auto Navigator) 등 최신 기술이 장비에 탑재됐다. 이 외에 128채널 높은 채널 수와 코일을 사용해 고해상도 영상을 손실 없이 빠르게 보여준다.

홍관표 영상의학 실장은 “패스트 브레인 기능으로 기존 검사 시간인 35~40분에서 20분 수준으로 응급환자의 경우 10분에서 2분대로 줄였다”고 말했다.

오경승 병원장은 “지속적으로 장비의 첨단화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr