[2022 수능]교사단 "수학 6·9월 모평과 비슷…확통·기하 다소 어려워"

수학영역 교사단 평가 "선택과목 유불리 줄이기 시도"

공통과목은 고난도보다 중난도 문제 많이 출제

"상위권 체감 난이도 낮고 중하위권에겐 어려울 것"

확통·기하 다소 어렵게, 미적분 최고난도 문제 없어

[아시아경제 한진주 기자] 2022학년도 대학수학능력시험 수학영역 난이도는 6·9월 모의평가와 유사한 수준이라는 평가가 나왔다. 선택과목 중 확률과 통계·기하는 9월 모평보다 어렵고 미적분은 비슷한 수준에서 출제됐다는 분석이다.

18일 2022학년도 수능 수학영역 문제를 분석한 한국대학교육협의회(대교협) 대입상담교사단의 오수석 소명여고 교사는 "6월과 9월 모의평가와 전반적으로 비슷한 수준"이라며 "6월과 9월에는 고난도 문제가 출제되어서 상위권 변별력이 있었지만 이번 수능은 중난이도 문제가 많고 추론으로 문제해결을 평가하는 문제들이 나왔다"고 평가했다.

1·2등급을 구분짓는 초고난도 문제가 줄어 상위권 학생들에게는 체감 난이도가 다소 낮을 수 있지만 중하위권 학생들에게는 어렵게 느껴졌을 것이라고 분석했다.

오 교사는 "고난도 문제가 줄었지만 중난도 문항 개수가 늘어 단원 개념을 정확히 이해하지 않았다면 문제해결에 어려움을 느꼈을 것"이라며 "복잡한 풀이과정보다 수학적 개념에 입각한 추론을 통해 풀어야하는 문제가 다소 있어 변별력은 지녔을 것"이라고 설명했다.

출제위원단이 선택과목 유불리 논란을 최소화하기 위해 선택과목 난이도 조절에도 신경을 썼다는 분석도 나왔다. 미적분의 표준점수 최고점이 높아 유리하고 확률과통계를 주로 응시하는 문과생들이 불리하다는 우려를 의식한 것으로 풀이된다.

9월 모의평가 결과 수학 표준점수 최고점은 미적분(145점)과 확률과 통계(139점)에서 6점 차이가 났다. 6월 모평에서는 미적분(146점), 확률과통계(142점)이었다.

김정원 대구 혜화여고 교사는 "공통과목은 난이도가 비슷하고 확통·기하는 다소 어려웠는데 공통과목에서는 12번이 신유형, 15번이 고난도 문항이었다"며 "고난도 문항 개수가 줄고 중난이도 문제가 늘어나 수험생의 성적 위치에 따라 체감 난이도가 다를 것"이라고 설명했다.

선택과목 중 문과 학생들이 주로 응시하는 확률과통계의 경우 6월 모의평가보다는 쉽고 9월보다는 어려웠다는 평가다.

장영일 청주 세광고 교사는 "확통에서 새로운 유형의 문제가 출제되어서 학생들이 당혹스럽고 어렵게 느껴졌을 것"이라며 "반복적인 계산보다 추론으로 경우의 수 찾아가는 계산문제가 많았다"며 "고난도 문제는 28번과 30번이며 신유형은 29번"이라고 설명했다.

미적분의 경우 작년 수능에 비해 최고난도 문제는 눈에 띄지 않았지만 전반적으로 어려운 문제들이 출제된 것으로 보인다. 기하는 차별화된 문항들이 많았다는 평가가 나왔다.

장 교사는 "미적분에서 최고난이도 문제가 출제된 것은 아니어서 시간 안배를 잘한 상위권 학생들에게는 도전해 볼만한 난이도였고 9월과 비슷한 수준이었다'며 "28번, 30번 유형이 고난이도였다"고 설명했다.

이어 "기하는 대다수 학생들에게 어렵게 느껴졌을 것이고 기존 문항과 차별된 문항이 많아 개념을 이해하고 응용해야 풀 수 있는 문제가 많았다"며 "고난이도 문항은 29번과 30번"이라고 설명했다.

교사단은 지난 모의평가와 수능은 응시집단이 다른만큼 수능 원점수만으로 가늠해서는 안된다고 조언했다.

오수석 소명여고 교사는 "국어와 수학에서 받은 점수는 최종응시집단 평균과 표준편차에 따라 달라질 수 있어 수능 후 받은 원점수에 절대 일희일비하지 말고 최종 수능성적 발표를 겸허히 기다릴 필요가 있다"고 말했다.

오 교사는 "수학영역은 정시지원 고려할 때 미적분과 기하과목이 지정된 계열 교차지원 가능 여부를 면밀히 살피고 수능 점수의 상대적 위치를 정확히 인지한 후 대학별 산출점수가 경쟁력을 갖춘 대학·학과로 지원전략을 고민해야 한다"고 조언했다.

