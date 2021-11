기재부 포럼서 "10년 이상 공급망리스크 지속…기업유턴 촉진"

18일 '2021년 3차 미래전략포럼' 개최



글로벌공급망·과학기술·환경 리스크대응 주문

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부가 개최한 미래전략포럼에서 "앞으로 10년 이상 글로벌 공급망 리스크가 이어질 수 있는 만큼 국내 복귀기업(유턴기업)을 늘려야 한다"는 주문이 나왔다.

기재부는 18일 오후 2시30분 '2021년도 3차 미래전략포럼'을 개최하고 기술·공급망·환경 분야의 '복구와 전환' 과제에 대해 논의했다고 밝혔다.

이준 산업연구원 산업정책본부장은 글로벌 공급망과 관련해 미중 간 기술패권 전쟁, 주요국의 핵심부품 공급망 전략자산화, 탄소중립 등 이슈 때문에 향후 10년 이상 불확실성이 증폭될 것이라고 예측했다.

이 본부장은 "민관합동 거버넌스를 구축해 리스크 관리를 넘어 첨단 소재·부품·장비(소부장) 육성, 첨단산업 유치, (기업) 유턴 촉진 등 전체 산업 정책 차원에서 공급망 안전망 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.

그는 "특히 공급망 이슈가 산업·통상을 넘어 외교·안보적 의제와 결합하여 다뤄지고 있는 만큼, 경제안보 통합 거버넌스 마련 등 긴 호흡을 가지고 공급망 이슈에 대응하기 위해 체제를 정비해야 한다"고 제안했다.

이와 관련해 정부는 지난달 18일 대외경제안보전략회의를 출범해 미국 반도체 정보 공개 요청 등 현안 대응에 나서기 시작했다. 경제와 안보 문제를 종합적으로 관리하되 현안이 발생하면 수시로 관계부처 회의를 열어 대응할 방침이다.

이날 포럼에선 출연연을 임무중심 연구기관으로 바꿔 연구개발(R&D) 수준을 높이고(기술혁신), 유럽연합(EU)의 탄소국경조정세 시행에 대비해 환경·산업 경쟁력을 동시에 강화해야 한다(환경)는 주문이 나오기도 했다.

기재부 관계자는 "올해 포럼에서의 토론 내용은 기재부 5기 중장기전략위원회의 향후 논의에 반영할 계획"이라고 말했다. 포럼 내 발제 내용은 기재부 유튜브 채널을 통해 확인하면 된다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr