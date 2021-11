아프간서 IS-K 폭탄 테러 발생…사상자 10여명 발생

카불서 연쇄 폭탄테러...사상자 계속 증가

아프간 전역서 IS-K 활동...테러피해 확대 우려

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 수도 카불에서 수니파 극단주의 테러조직인 이슬람국가(IS)의 아프간 지부인 IS-K에 의한 연쇄폭탄 공격이 발생해 10여명의 민간인 사상자가 발생한 것으로 알려졌다. IS-K는 탈레반의 아프간 재장악 전후로 활동범위를 크게 늘렸으며, 현재는 아프간 전역에서 활동하고 있어 향후 테러 피해가 더욱 커질 것으로 우려되고 있다.

18일 아프간 톨로뉴스에 따르면 전날 오후 카불 내 시아파 주거지역에서 두차례 폭탄테러가 발생했다. 카불 서부 다슈트-에 바르치 지역에서 민간인을 태운 미니 밴을 향해 폭탄 테러가 자행됐다. 밴에 부착된 폭탄이 터지면서 큰 폭발이 일어났고 행인도 사망했다. 사고현장 목격자들에 따르면 4명이 숨지고 2명이 다친 것으로 알려졌다.

탈레반 정부 내무부 대변인인 카리 사예드 호스티는 "1명이 목숨을 잃었고 6명이 다쳤다"고 전했다. 이후 또다른 탈레반 관계자는 해당 폭발로 7명이 숨지고 9명이 다쳤다고 말하는 등 사고현장이 수습되면서 피해자 규모가 점점 커지고 있는 것으로 알려졌다. 해당 폭탄테러 직후 인근 지역에서도 똑같이 미니밴을 노린 폭탄공격이 일어나 1명이 숨지고 2명이 부상했다. 탈레반 당국은 현장에 보안요원을 파견, 조사에 착수한 상태다.

테러 발생 후 IS-K는 자체 텔레그램 채널을 통해 배후를 자처했다. IS-K는 "20명 이상의 변절자를 죽거나 다치게 했다"고 주장했다. IS-K는 이슬람국가(IS)의 아프간 지부로 2015년에 결성됐으며 최근 탈레반이 아프간 정부를 무너뜨리고 재집권한 혼란을 틈타 아프간 전역으로 활동범위를 넓히고 있다.

데버러 라이언스 유엔(UN) 아프간 특사는 전날 "일부 지역에서만 움직이던 IS-K가 최근 세력을 확장해 지금은 아프간 34개주 거의 모두에서 활동하는 것으로 보인다"고 말했다. IS-K는 지난 8월26일 카불 국제공항 자폭테러를 감행해 약 180명이 숨졌다. 지난달 8일과 15일에는 쿤두즈와 칸다하르의 시아파 모스크(이슬람사원)에서 잇따라 자폭테러를 감행, 총 100명 이상을 숨지게하기도 했다. 이어 지난 2일에도 카불의 군 병원에서 폭탄 공격 등을 벌여 19명 이상의 목숨을 앗아갔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr