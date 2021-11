신규 확진 3292명·위중증 506명… 당국 "취약시설 위주 유행, 비상계획 발동 수준 아냐"

"비상계획 아니더라도 지역별로 적절한 조치하고 있어"

"추가접종 독려… 현장의 추가접종 의지 강력해"

[아시아경제 이춘희 기자] 18일 코로나19 일일 신규 확진자가 3292명으로 역대 최대치를 경신하는가 하면 위중증 환자 수도 이틀 연속 500명대를 기록하면서 '단계적 일상회복(위드 코로나)'에 대한 우려가 나오고 있다. 하지만 방역 당국은 현재의 유행은 취약시설에 국한돼 있다는 점을 강조하며 아직까지는 '비상계획' 등을 논의할 상황은 아니라고 강조했다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 이날 오전 코로나19 백브리핑에서 "현재로서는 비상계획을 발동할 상황이 아니라고 보고 있다"며 "수도권도 총 유행규모가 급격히 증가하면서 위중증이 늘어나는 양상이라기보다 고령층과 요양병원·시설 등 취약시설을 중심으로 늘고 있다"고 판단했다. 그는 "위드 코로나를 중단하고 종전의 사회적 거리두기로 강화하는 게 문제 양상과 해결책이 서로 맞지 않다고 보고 있다"며 일각에서 제기되는 '비상계획' 발동 필요설에 대해 일축했다.

수도권에 한해서라도 조치를 취해야 한다는 지적에 대해서도 손 반장은 "위드 코로나를 중단하고 종전의 거리두기를 강화하는 식의 비상계획은 아니지만 요양병원·시설의 면회를 제한하고 종사자들에게 주기적인 유전자증폭(PCR) 검사를 의무화하는 등의 대응 조치들은 이뤄진다"며 "지역별로 수도권 등에 특수한 문제가 부각된다면 비상계획까진 아니더라도 이런 조치들이 충분히 행해질 수 있다"고 적절한 수준에서 대응을 유지하고 있다고 설명했다.

정부가 비상계획 발동의 기준 중 하나로 제시한 '중환자 병상 가동률 75%'에 대해서는 '시차 간격'을 고려한 수치라고 설명했다. 손 반장은 "75% 자체가 의료 여력을 고려해 제시된 수치"리며 "현 유행 상황과 중환자 발생에는 시차가 발생하고, 75%를 넘기게 되면 (방역 수치 등을) 조정하더라도 그 효과가 나올 때쯤에는 병상이 100% 찰 수 있다"고 설명했다. 또한 "지역별 편차 때문에 일부 지역에서는 중환자 가동률이 100%에 육박할 수 있다는 것 때문에 75%를 위기 평가의 기준으로 선정했다"며 "4분의 1의 여지를 남겨놓은 것으로 이를 낮추는 것은 비효율적인 측면이 있다"고도 부연했다.

다만 손 반장은 "확진자 규모에 비해 위중증 환자가 증가하는 부분은 문제 상황으로 보고 있다"며 "위중증 증가 요인이 고령층, 특히 취약시설을 중심으로 감염이 많이 나타나는 부분을 요인으로 보고 집중적으로 대응하고 있다"고 설명했다.

전날 코로나19 예방접종대응추진단이 추가접종(부스터샷) 간격을 4개월까지 당기는 등 접종 완료 후 시일이 지남에 따라 예방효과가 저하되고 있는 데 대해서는 "각 협회, 지자체, 개별 요양병원 등에 연락해 최대한 접종을 빠르게 진행하는 쪽으로 독려하고 있다"며 "4개월 이후 추가접종이 가능한 것에 따라 요양병원·시설에 대한 접종이 조속히 전개되도록 노력하고 있다"고 전했다. 이들의 접종 동의 가능성에 대해서는 "상반기 접종률이 상당히 높았다"며 "돌파감염이 증가하고 있고 고령층의 치명률이 높아서 입원·입소자를 비롯해 요양병원·시설 측에서도 접종하겠다는 분위기가 현장에서 상당히 강력하다"고 덧붙였다.

