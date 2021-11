윤석열 "초과세수, 與 '대선 자금' 아냐…소상공인 손실보상에 써야"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 18일 "초과세수는 여당 대선 자금이 아니다"라고 비판했다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "올해 2차 추가경정예산 대비 초과세수가 약 19조원에 달한 것으로 추정된다. 기획재정부가 정확하게 예측하지 못했다"면서도 "초과세수 19조를 쌈짓돈처럼 대선 자금으로 쓰려는 민주당의 모습은 더욱 안타깝다"며 이처럼 말했다. 더불어민주당과 이재명 대선 후보가 19조원 규모의 초과세수를 '전국민 재난지원금(방역지원금)'에 써야 한다고 주장하는 데 따른 지적이다.

그는 "거둔 세금을 무작정 쌓아만 두자는 것은 아니다"면서 "초과세수는 기재부의 주장대로 소상공인 손실보상과 손실보상에서 제외된 업종에 대해 지원하는 것이 맞다"고 했다. 이어 "초과세수는 어려운 경제 여건 속에서도 국민들이 낸 혈세"라며 "혈세를 대선 자금으로 쓰겠다는 발상에 어이가 없다"고 강조했다. 또 "이번 일을 빌미 삼아 기재부를 국정조사 운운하며 겁박하고 결국 이재명 민주당 후보의 대선 공약을 관철시키겠다는 민주당은 더 이상 공당일 수 없다"고 했다.

