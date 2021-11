재난지원금 풀리자 소득증가율 '역대최대'…가구당 월평균 소득 472.9만원

통계청 2021년 3분기 가계동향조사 결과 발표

가구당 월평균 소득 전년 대비 8.0% 증가…2006년 통계 이후 최고

소득 적을수록 증가폭 커…1분위 21.5%·2분위 12.0%

지출은 원평균 350만원…6.6% 늘어

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부의 재난지원금 지급 영향으로 올해 3분기 가구당 월평균 소득이 2006년 정부 통계 이래 최대폭 증가한 것으로 나타났다. 특히 빈곤층이 몰려있는 소득 1분위(소득하위 20%)의 소비 증가율은 작년보다 20% 이상 뛰었다. 이에 따라 소득불평등의 정도를 의미하는 처분가능소득 5분위 배율도 통계 이래 최저 수준을 기록했다.

18일 통계청이 발표한 '2021년 3분기 가계동향조사 결과(1인이상 가구·농림어가 포함)'에 따르면 올해 3분기 가구당 월평균 소득은 472만9000원으로 한 해 전보다 8.0% 증가했다. 이는 통계청이 2006년 1분기부터 관련 통계를 집계한 이래 최대폭으로 증가한 것이다.

정동명 통계청 사회통계국장은 "3분기 고용상황 호조 및 서비스업 업황 개선 등에 따라 근로소득과 사업소득이 동시에 증가했다"면서 "9월의 국민지원금 지급, 추석 명절 효과 등으로 공적 및 사적이전소득도 늘어 전체적으로 총소득이 증가했다"고 설명했다.

소득 수준(소득 분위)별로 살펴보면 저소득층일수록 소득 증가폭이 컸다. 1분위의 월평균 소득은 114만2000원으로 21.5%, 2분위는 264만7000원으로 12.0%, 3분위는 401만8000원으로 8.6%, 4분위는 579만2000원으로 7.6%, 5분위는 1003만7000원으로 5.7% 뛰었다.

정 국장은 "상대적으로 소득규모가 작은 하위분위 소득증가에 재난지원금이 더 기여한 것으로 보여진다"면서 "또한 1분위에는 60세 이상 고령층의 비중이 높은데, 정부의 공공일자리 사업 등으로 고령층 취업자 수가 증가하고 명절 용돈 등 사적 이전소득이 발생한 상황 등의 영향을 받은 것"이라고 설명했다.

소득 항목별로 살펴보면 근로소득이 62.5%, 사업소득이 18.7%, 이전소득과 비경상소득, 재산소득이 각각 17%, 1.3%, 0.5%를 차지했다. 근로소득의 경우 295만4000원으로 6.2%, 재난지원금이 포함되는 이전소득은 80만4000원으로 25.3% 늘었다. 반면 재산소득은 2만4000원으로 23.9% 감소했는데, 이에 대해 통계청은 "이자, 배당수당 등 소득이 감소한 것으로 보여진다"면서 "다만 재산소득은 금액이 적고 마찬가지로 상대표준편차도 높이기 때문에 유의깊게 봐야할 것"이라고 설명했다.

지출은 가구당 월평균 350만원으로 작년보다 6.6% 증가했다. 지출 비목별 구성을 보면 식료품·비주류음료(16.9%), 음식·숙박(13.9%), 교통(11.3%), 주거·수도·광열(10.6%), 보건(8.8%), 교육(8.7%), 기타상품·서비스(8.0%), 오락·문화(5.6%), 가정용품·가사서비스(5.5%), 통신(5.0%), 의류·신발(4.2%), 주류·담배(1.7%) 순이다.

가구당 월평균 처분가능소득은 377만3000원으로 한 해 전보다 7.2% 증가했다. 처분가능소득액에서 소비지출액을 뺀 흑자액은 122만9000원으로 같은기간 12.4% 늘었다. 소득분위별로 처분가능소득을 살펴보면 1분위가 91만원으로 전년 대비 17.7% 늘었고, 5분위는 774만8000원으로 3.8% 늘었다.

소득 불평등의 정도를 보여주는 5분위 배율(균등화 처분가능소득 기준)도 빈곤층의 소득 증가에 따라 개선됐다. 5분위 배율은 5분위 소득이 1분위 소득의 몇 배 인지를 보여주는 것으로, 숫자가 클수록 양극화가 커진 것을 의미한다. 올해 3분기 배율은 작년(5.92배)보다 0.58포인트 개선된 5.34배를 기록했다. 이는 3분기 기준 2006년 이래 최저수준이다. 2인 이상 비농림어가만을 대상으로 한 5분위 배율도 작년(4.92배)보다 0.37포인트 개선된 4.55배를 기록했다.

