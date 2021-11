강원도의 힘… '해안·내륙 권역' 71개 사업에 9조 투자

생산 10조 9974억원·부가가치 4조 8101억원·고용유발 8만여명 예상

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 해안·내륙권에 오는 2030년까지 총 71개 사업, 9조 1521억 원을 투자한다.

이에 따른 생산유발효과 10조 9974억 원, 부가가치 유발효과 4조 8101억 원, 8만 390명의 고용창출이 예상된다.

19일 도에 따르면, 백두대간권 (태백·홍천·평창·정선·인제)에 '자연과 사람이 어우러지는 글로벌 그린벨트' 비전에 맞춰 5개 시·군의 경제 활성화와 관광경쟁력 확보를 위해 23개 사업에 7933억 원을 투입한다.

핵심 사업 8개 중 '백두대간권 문화 철도역 연계협력사업'은 현재 국토부 해안 내륙권 발전 신규 사업에 선정돼 추진 중이다.

'국도 31호선(인제~인제 스피디움)개량 사업'은 지난 8월 기재부 예비타당성 조사를 통과해 발전 종합계획에 반영됐다.

'미래 첨단산업의 중심, 국가 혁신성장 선도지역'을 비전으로 한 내륙첨단산업권(원주·횡성·영월)에는 첨단산업 중심과 지역자산 기반 문화관광 거점 육성을 위해 1조 5952억 원을 편성, 21개 사업을 추진한다.

이를 위해 초소형 전기차 부품개발 기반 인프라 구축과 내륙첨단산업권 관광도로 조성 등 미래 신산업 혁신과 역사·문화 관광권 선점에 나선다.

동해안권(강릉·동해·속초·삼척·고성·양양) 6개 시·군에는 총사업비 6조 7636억 원, 27개 사업이 반영돼 '지속 가능한 환동해 블루 파워벨트 조성'을 계획하고 있다.

동해안 액화수소 클러스터와 동해안 바닷가 경관도로, 환동해 해양 메디컬 힐링센터 조성 등 3개의 핵심사업을 지정하고 조속한 성과를 내기 위해 본격적인 추진에 들어갔다.

앞서 도는 '해안내륙발전법' 시효 연장(2020→2030년)을 반영, 권역별 수요조사를 거쳐 마련한 초광역협력사업 기획과 개별 사업성 검토 결과를 국토부에 제출한 바 있다.

국토부는 해안·내륙권 발전 종합계획 변경안을 국토정책위원회 심의를 거쳐 18일 확정 내용을 발표했다.

최문순 도지사는 "시·군 단독 현안사업 위주인 기존 계획과 달리, 초광역협력이 가능하고 실제 추진 가능성이 높은 사업들 위주로 변경계획을 수립했다"면서 "향후 해당 지역의 균형발전과 주민 삶의 질 향상을 위해 타 시도와도 협력해 직접적인 국비 지원으로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

