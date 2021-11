LG화학-GS칼텍스, 생분해 플라스틱 원료 공동으로 양산한다

생분해성 원료인 3HP 양산 기술 개발 공동개발협약(JDA) 체결

정유·화학사, 친환경 소재 개발에 함께 협력

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 772,000 전일대비 3,000 등락률 +0.39% 거래량 62,133 전일가 769,000 2021.11.18 12:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피는 하락.. 게임株는 '두각'조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수 close 이 GS칼텍스와 손잡고 탄소중립을 위한 친환경 원료 양산 기술 공동 개발에 나선다.

3HP는 바이오 원료인 포도당 및 비정제 글리세롤(식물성 오일 유래)의 미생물 발효 공정을 통해 생산되는 친환경 물질이다. 생분해성 플라스틱 뿐만 아니라 기저귀에 적용되는 고흡수성수지(SAP), 탄소섬유 등 다양한 소재의 원료로 사용될 수 있는 차세대 플랫폼 케미컬로 각광받고 있다.

양사는 2023년부터 3HP 시제품 생산을 통해 생분해성 소재 및 다양한 바이오 플라스틱 시장 진입을 가속화 할 계획이다. 또, 향후 화이트 바이오 분야 전반에 대한 협업 및 지속가능한 바이오 생태계 실현 방안에 대해서도 적극 논의하기로 했다.

양사의 협업은 탄소중립 및 자원 선순환, 미세 플라스틱 이슈 해결 등에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 시장조사업체 등에 따르면 글로벌 바이오 플라스틱 시장은 2021년 12조원에서 2026년 34조원 규모로 연평균 23% 성장할 것으로 전망되고 있다.

허세홍 GS칼텍스 사장은 "양사의 친환경 원료 개발 협력을 통해 순환경제 및 탄소저감 기여 등 ESG역량 강화와 동시에 고부가가치 제품을 통한 경제적 가치 창출에 나설 것"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr