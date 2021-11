창원시 내년 상반기까지 1만 가구 아파트 분양 … 하향 안정화 전망

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시는 내년 상반기까지 약 1만 가구에 이르는 아파트를 분양한다고 17일 밝혔다.

올 연말에 북면 무동지구 동원로얄듀크(1150가구), 감계지구 감계 데시앙(1000가구)을 시작으로 내년 5월까지 성산구 내동 대상공원(1779가구), 의창구 사화동 사화공원(1965가구), 진해구 제덕동 동일스위트(613가구), 마산회원구 양덕동 양덕4구역(981가구), 마산회원구 합성동 합성2구역(663가구), 성산구 대원동 대원1구역(951가구), 성산구 가음동 가음8구역(786가구) 등 9888가구를 분양한다.

양덕4구역, 합성2구역, 대원1구역, 가음8구역은 재개발 또는 재건축이다.

전국적인 부동산 가격 상승에 편승해 창원시 역시 아파트를 중심으로 주택시장이 불안정하다.

창원시는 내년 상반기까지 1만 가구 가까운 신규 아파트가 공급되면 주택가격이 점차 하향 안정화할 것으로 내다봤다.

