尹, 김종인과 선대위 논의 "큰 이견 없어"…1차 인선 다음주 예정

18일 권성동 사무총장 인선만 발표



[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 김종인 전 비상대책위원장을 만나 선거대책위원회 구성에 대해 논의했다. 1차 인선은 다음 주에 발표될 예정이다.

이양수 국민의힘 대선후보 수석대변인은 "(김 전 위원장과 윤 후보가) 구성과 조직에 대해 대체적인 의견 일치를 보았고 중요 직책에 대해서도 의견을 교환했다"며 "후보의 인선 방안에 대해 큰 이견은 없었다"고 17일 밝혔다.

이어 이 대변인은 "후보는 김 전 위원장이 생각하는 정책의 방향을 뒷받침할 수 있는 새로운 조직의 필요성에 공감했고 준비할 예정"이라며 "정치입문부터 지금까지 경험과 경륜이 높은 김 전 위원장으로부터 많은 조언과 도움을 받았다"고 설명했다.

이 대변인은 또 "김한길 전 민주당 대표와 김병준 전 비대위원장으로부터도 많은 조언과 도움을 받았다"며 "앞으로 이분들의 의견도 잘 수렴하여 선대위 구성을 마무리할 예정"이라고 말했다. 윤 후보는 김 전 대표 영입을 추진하고 있는 것으로 알려진 상황이다.

윤 후보는 이날 신임 사무총장에 현재 후보 비서실장인 권성동 의원으로 확정했다. 이 대변인은 "1차 선대위 발표는 다음 주 중반으로 예정하고 있다"며 "내일(18일)은 권성동 사무총장 인선만 발표할 예정"이라고 말했다.

