호남대 '플라스틱 ZERO' 캠페인 지속 전개

호남대학교 사회복지학과와 사랑나눔센터 사회봉사단 PTSC가 '플라스틱 ZERO' 캠페인 기념촬영을 하고 있다. 사진=호남대학교 제공

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 사회복지학과(재능나눔봉사 지도교수 이정규)와 사랑나눔센터(센터장 진경미) 사회봉사단 PTSC(지도교수 물리치료학과 이동우)가 플라스틱으로 인한 환경오염 방지를 위해 '플라스틱 ZERO' 캠페인을 지속적으로 전개하고 있다.

17일 호남대학교에 따르면 사회복지학과와 PTSC 학생들은 지난 16일 호남대 인근 상가 지역주민들을 대상으로 플라스틱 사용으로 인한 환경보호의 문제점을 설명하며 지역 주민들이 일상생활 속에서 플라스틱 줄이기에 적극 동참할 수 있도록 홍보했다.

사회복지학과와 PTSC는 이에 앞서 지난 5일에도 캠퍼스 곳곳을 돌아다니며 각 호관에 설치된 플라스틱 분리수거함을 활용해 일반쓰레기와 재분리하고 플라스틱 구분 및 분리배출 활동을 진행했다.PTSC는 또 같은 날 자연드림과 협업을 통해 학생들에게 종이팩 생수 증정과 함께 'NO 플라스틱 약속 캠페인' 참여를 독려했다.

