최태원 "말 안되는 얘기 낙엽처럼 사라져"…SNS에 화천대유 의혹 반박

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 SK그룹 회장이 사회관계망서비스(SNS)에 화천대유(화천대유자산관리) 관련 의혹을 반박하는 듯한 글을 올렸다.

17일 재계에 따르면 최 회장은 전날 저녁 자신의 인스타그램 계정에 "말도 안 되는 얘기들이 아무리 현란해 보여도 낙엽처럼 얼마 못 가 사라지는 게 자연의 이치죠"라는 글을 올렸다.

이는 최 회장이 자신과 SK그룹이 화천대유의 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 논란에 연루돼 있다는 의혹을 일축한 것으로 해석된다.

이 의혹은 최 회장의 여동생 최기원 SK행복나눔재단 이사장이 화천대유에 초기 자금을 댄 투자자문회사에 수백억원을 빌려준 사실이 알려지면서 불거졌다.

최근에는 변호사가 페이스북과 유튜브 방송을 통해 "화천대유 실소유주가 최 회장일 것"이라고 주장해 SK그룹이 전 변호사를 명예훼손 혐의로 고발한 상태다.

최 회장은 앞서 지난달 13일 기자들과 만난 자리에서도 전 변호사의 주장을 '루머'로 규정하며 "저나 SK그룹은 여기에 관련되지 않았음을 분명히 말씀드린다"고 밝힌 바 있다.

