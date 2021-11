[아시아경제 이민우 기자] 한익스프레스 한익스프레스 014130 | 코스피 증권정보 현재가 5,740 전일대비 130 등락률 -2.21% 거래량 95,843 전일가 5,870 2021.11.17 15:18 장중(20분지연) 관련기사 한익스프레스, 유인철·이석환 대표이사 체제로 변경 중대재해법 전 감독 고삐 '바짝'…건설사 경영진에서 전국 물류창고까지작년 산재 사망자 882명…'건설업·50인 미만·추락' 패턴 여전 close 는 운영자금 목적으로 단기차입금 100억원을 증가하기로 결정했다고 17일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 자기자본의 14.58%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr