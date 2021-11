목포해경, 겨울철 해양사고 대비·대응 태세 강화

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)는 겨울철 기상악화에 따른 각종 해양사고 예방과 신속한 수색·구조체계 유지를 위해 11월부터 내년 2월까지 해양사고 대비·대응 태세 강화에 돌입한다고 17일 밝혔다.

목포해경은 최근 3년간 겨울철(11월∼2월) 관내 해상에서 발생한 사고 선박은 총 301척으로 전체 해양사고 선박 1144척 중 26.3%를 차지했고, 선종별로는 어선이 184척(61%)으로 가장 많았다.

또 유형별로는 운항·안전 저해 89척(30%), 기관손상 78척(26%) 순으로 발생했으며, 사고 원인으로는 운항 부주의 131척(44%), 정비 불량 109척(36%) 등 대부분 인적요인에 의한 사고가 자주 발생한 것으로 나타났다.

이에 해경은 ‘경비함정 섹터 관리제’를 통한 사고 다발 해역 특별관리, ‘예부선 운항 관리 경보제’, 시행 관계기관 협력체계 유지, 겨울철 선박 화재 사고 예방 철저, 해양 종사자 대상 안전교육 및 홍보·계도 등을 강화할 방침이다.

목포해경 관계자는 “겨울철은 잦은 기상악화로 인해 해양사고 발생 위험이 큰 시기이다”며 “안전불감증 등 인적요인에 의한 사고가 자주 발생하는 만큼 안전 운항 및 장비 점검에 대한 해양 종사자들의 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.

