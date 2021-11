우리카드, 업계 최초 '코로나 백신 접종 증명서' 조회 서비스 출시

우리원카드 앱 마이데이터에 연결 후 증명서 조회

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 단계적 일상회복(위드 코로나) 시기에 맞춰 업계 최초로 마이데이터를 활용한 '코로나 백신 접종 증명서' 조회 서비스를 출시했다고 17일 밝혔다.

이 서비스는 정부24백신 접종 증명서를 우리웝카드 애플리케이션(앱)의 마이데이터 메뉴에서 연동 후 이용 가능하며, 백신 종류 및 접종 차수, 일자, 기관명 등의 정보를 조회 할 수 있다.

우리카드 관계자는 "코로나 백신 접종 증명서 조회 서비스를 시작으로 향후 추가될 마이데이터 서비스에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

한편, 우리카드 마이데이터 서비스는 ▲신용정보 무료 조회 ▲부동산 및 자동차 시세 관리 ▲내 자산 요약 ▲내 소비 조회 등 고객의 데이터를 한 번에 조회하고 관리할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 앱 디자인을 전면 개편하고 고객 관점에서 필요한 서비스를 대폭 추가해 내년 1월 리뉴얼 오픈할 예정이다.

