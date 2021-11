양관운 AF인베스트먼트 대표, 돌봄이웃에 5000만원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 양관운 AF인베스트먼트 대표가 돌봄 이웃을 위한 성금을 전달했다.

17일 광주사회복지공동모금회에 따르면 양 대표 다가오는 겨울을 맞아 돌봄 이웃을 위한 성금 5000만원을 기탁했다.

성금은 추운 겨울을 맞이할 광주 지역 내 어려운 이웃에게 연탄과 김장김치로 전달될 예정이다.

전달식은 양 대표와 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장이 참석한 가운데 진행됐다.

양 대표는 금융투자회사인 AF인베스트먼트를 운영하는 성공한 사업가이자 광주아너소사이어티 9호 회원으로 평소 꾸준한 나눔을 실천하며 주위의 귀감이 되고 있다.

지난 7월 고려대학교의료원에서 팬데믹 극복을 위해 추진 중인 Again65캠페인에 6억5000만원의 의학발전기금을 기탁한 이후로 본 성금을 지원 결정했다.

양 대표는 “늘 겸손하고 정직한 삶의 자세로 나눔을 실천하고자 노력하고 있으며, 자신의 작은 나눔이 우리사회 돌봄이웃들에게 따뜻한 온정으로 그리고 희망으로 전달되길 소원한다”고 말했다.

