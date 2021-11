[특징주]조이시티, 위믹스 플랫폼 활용 게임 출시 기대감 '상승세'

[아시아경제 이선애 기자] 조이시티 조이시티 067000 | 코스닥 증권정보 현재가 13,850 전일대비 650 등락률 +4.92% 거래량 2,252,035 전일가 13,200 2021.11.17 11:15 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “조이시티, 마케팅 재개가 곧 성장으로 이어질 것”조이시티, 3분기 영업이익 40억…전년동기대비 26%↓[클릭 e종목] “조이시티, 주력게임의 성장에 주목” close 주가가 상승세를 보이고 있다. 위메이드와 블록 체인 사업, 게임 개발 및 출시를 위한 업무 협약(MOU) 체결에 따른 기대감으로 풀이된다.

17일 오전 10시58분 현재 조이시티는 전 거래일대비 3.41% 오른 1만3650원에 거래중이다. 장 초반 1만3900원까지 올랐다.

위믹스 플랫폼 활용 게임 출시에 대한 기대감이 강한 것으로 풀이된다. 조업무 협약을 통해 조이시티는 위메이드의 블록체인 기술을 연동한 게임 토큰 발행과 위믹스 플랫폼을 활용한 신작 개발, 출시에 대한 지원을 받게 될 예정이다.

위메이드는 위믹스 플랫폼에서 게임 출시를 위한 연구 개발 지원, 지갑 생성 등 블록 체인 기술 전반에 걸친 서비스를 제공한다.

양사는 블록 체인 기술이 적용된 다양한 장르의 게임을 서비스 할 수 있도록 파트너십을 구축하고, 신규 게임 시장에 대한 가능성도 모색할 방침이다.

조이시티는 '건쉽배틀: 토탈워페어' 등 이미 글로벌 시장에서 성공적인 행보를 보이고 있는 전쟁 시뮬레이션 게임을 위믹스 플랫폼에서 서비스 가능한 버전으로 준비하여 빠르게 플레이투언(P2E) SLG 시장을 선점한다는 계획이다.

이와 함께 블록체인사업 전반에 협력할 수 있는 TF팀을 신설해 기존 라이브 게임을 보다 발전 시키고, 출시를 앞둔 신규 게임의 새로운 비즈니스 모델 발굴에 나선다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr